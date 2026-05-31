TV namig: Marilyn Monroe in Gospodje imajo raje plavolaske

Gospodje imajo raje plavolaske

TV SLO v nedeljo, 31. 5., ob 15.20

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Ob 100. obletnici rojstva Marilyn Monroe bo na sporedu cikel njenih filmov.

Pevki in najboljši prijateljici Lorelei Lee (Marilyn Monroe) in Dorothy Shaw (Jane Russell) s križarsko ladjo potujeta v Pariz. Lorelei se na bregu poslovi od zaročenca, premožnega, a sila dolgočasnega mladeniča Gusa. Dorothy pa se ogreje za ekipo olimpijskih športnikov ...

Medtem ko praktična Lorelei izbira snubce predvsem po debelini denarnice, se romantična Dorothy zagleda v športnike iz olimpijske ekipe. Na ladji imata za petami zasebnega detektiva, ki ga je najel Gusov sumničavi oče, prepričan, da se hoče Lorelei z njegovim sinom poročiti zaradi bogastva. Detektiv Ernie Malone se kmalu zaplete z Dorothy, medtem ko Lorelei očara starejšega, bogatega aristokrata.

Glasbena komedija velikana ameriškega filma Howarda Hawksa je potrdila status tedaj že svetovno slavne Marilyn Monroe: potem ko je triler Niagara zaslužil petkratno vsoto produkcijskega vložka, se je igralka izkazala še v komični vlogi ženske, ki moških ne izbira po videzu, temveč vidi globlje, v njihovo denarnico. V komediji se zvrsti več plesnih in pevskih točk, med njimi najbolj znana Diamonds are a girl's best friend, ki je ustvarila ikonično podobo Monroe v rožnati obleki. Takojšnja uspešnica je prodrla v kanon Hollywooda in navdihovala popularno kulturo od svojega nastanka vse do danes.

Deset minut pred filmom bo oddaja Televizorka, kjer bo bo o hollywoodski legendi, njenem mitu, osebnosti in družbenem pomenu soregovorila filozofinja in publicistka dr. Jela Krečič.

Gentlemen Prefer Blondes. ZDA, 1953. Režija: Howard Hawks. Igrajo: Marilyn Monroe, Jane Russell, Charles Coburn, Elliott Reid, Tommy Noonan. Muzikal. 95 min.