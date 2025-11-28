TV namig: Marina Abramović se vača tja, ker se je vse začelo

Vrnitev domov: Marina in njeni otroci

TV SLO 2 v soboto, 29. 11., ob 19.55

Marina Abramović je multimedijska umetnica, pionirka performansa svetovne slave. V svojih delih raziskuje odnos med umetnikom in občinstvom, meje telesa in zmožnosti človekovega uma.

Srbski dokumentarni portret, v katerem gledalce v prvoosebni pripovedi skozi svoje življenje vodi umetnica sama in v katerem se podobe sedanjosti prepletajo z arhivskimi posnetki, je nastal ob zadnji postaji umetničine vseevropske turneje z retrospektivno razstavo Čistilci – ta se je zgodila v njenem rodnem Beogradu. Posebej ganljiv trenutek gledalcem film ponudi, ko se Marini po več desetletjih le odprejo vrata stanovanja njene mladosti.

Povratak kući - Marina Abramović i njena deca/Homecoming - Marina Abramovic And Her Children​. Srb., 2020. Režija: Boris Miljković. Dokumentarna oddaja. 60 min.