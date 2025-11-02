TV namig: Ko spregovori Globoko grlo, odreveni Bela hiša

Mark Felt: Mož, ki je zrušil Belo hišo

Planet TV v nedeljo, 2. 11., ob 22.05

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Film pripoveduje resnično zgodbo o Marku Feltu (Liam Neeson), visokem uradniku FBI, ki pod kodnim imenom »Globoko grlo« razkrije informacije o aferi Watergate. Medtem ko Bela hiša in FBI poskušata prikriti škandal, se Felt znajde v moralni dilemi med lojalnostjo instituciji in dolžnostjo do resnice. Kljub pritiskom odloči, da bo tajno sodeloval z novinarjema Washington Posta (Bobom Woodwardom in Carlom Bernsteinom, ki sta ju v filmu Vsi predsednikov možje odigrala Dustin Hoffman in Robert Redford) in s tem sprožil enega največjih političnih pretresov v ameriški zgodovini.

Film raziskuje ceno resnice, poguma in žrtvovanja v času korupcije, a kritiki niso bili najbolj navdušeni nad izvedbo.

Mark Felt: The Man Who Brought Down the White House. ZDA, 2017. Režija: Peter Landesman. Igrajo: Liam Neeson, Diane Lane, Tony Goldwyn, Maika Monroe, Kate Walsh. Biografska drama. 130 min.