TV namig: Policija ji ni verjela, nato pa so našli truplo

Marlowska detektivska druščina

TV SLO 1 v ponedeljek, 11. 5., ob 15.55

Judith Potts (Samantha Bond) je upokojena arheologinja, ki z mačkom Jasperjem živi v mirnem mestu Marlow. Čas si zapolnjuje s sestavljanjem križank in plavanjem v bližnji reki. Nekega dne med plavanjem sliši strel in prepričana je, da se je zgodil umor. Policija ji ne verjame, zato Judith sklene prijateljstvo s sprehajalko psov Suzie in vikarjevo ženo Becks, z namenom, da raziščejo, kaj se je zgodilo.

Končno steče tudi uradna preiskava, izkaže se, da je nekdo s starinsko nemško pištolo ustrelil galerista Stefana Dunwoodyja. Medtem ko policija tava v temi, Judith posumi, da je vpleten lastnik dražbene hiše Elliot Howard, a kaj, ko ima trden alibi. Tri ljubiteljske detektivke zato združijo moči s Taniko, novoimenovano vodjo policijske preiskave. Toda v Marlowu, ki velja za miren kraj, se zgodi še en umor …

The Marlow Murder Club. VB, 2024. 1/4. Režija: Steve Barron. Igrajo: Samantha Bond, Jo Martin, Cara Horgan, Natalie Dew, Phill Langhorne. Nadaljevanka. 55 min.