MasterChef Slovenija - finale

Pop TV, v torek, 24. novembra, ob 20.00

V tekmovanje za laskav naziv MasterChefa se je na začetku podalo 16 ljubiteljskih kuharjev, ki jih je budno spremljala sodniško trojka: Mojmir Šiftar, Luka Jezeršek in Karim Merdjadi.

Dolgo potovanje skozi nešteto kuharskih izzivov, zahtevnih tehnik, drznih okusov, napetih odločitev in trenutkov neizmernega ponosa se zdaj bliža svojemu veličastnemu zaključku. Nocoj prihaja sklepno dejanje, zadnja glavna jed sezone in nato sladica, ki vedno prinese največ napetosti.

V kuhinji se še zadnjič zberejo vsi izpadli tekmovalci, družine finalistov in sodniki, ki budno spremljajo zadnje minute napetega kuhanja dveh finalistov, Dominika Gajška in Tadeja Oblaka. Kdo bo zmagovalec 12. sezone MasterChef Slovenija?

Slo., 2026. Kuh. odd. 90 min.