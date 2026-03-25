TV namig: Materinska ljubezen na materinski dan

Materinska ljubezen

TV SLO 1 v sredo, 25. 3., ob 20.05

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Družinska komična drama je posneta po življenjski zgodbi Rolanda Pereza. Dogaja se v Parizu, v šestdesetih letih. Esther je neustrašna mati, ki po rojstvu šestega otroka noče sprejeti diagnoze, da njen sin zaradi prirojene napake ne bo nikoli shodil. Sledijo številne operacije in kljub vsem oviram, tudi tistim, ki se zdijo nepremostljive, Esther stoji ob strani svojemu sinu, ga podpira in spodbuja.

Priseže si, da bo njen sin, če Bog da, shodil. Če mora zato kdaj lagati ali se znajti, rada volje stori tudi to. Roland ostane doma in ne obiskuje šole, kar družino spravi v težave pri socialnih službah. Brati ga je naučil brat. In sčasoma se res nauči hoditi, začne hoditi v šolo in se celo ukvarja s plesom.

Film je hvalnica materinski ljubezni na splošno, pa tudi poklon Perezovi materi, ki je zaradi svoje neizčrpne materinske ljubezni celo prejela najvišje francosko priznanje, red legije časti.

Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan. Fr., 2025. Režija: Ken Scott. Igrajo: Leïla Bekhti, Jonathan Cohen, Joséphine Japy, Lionel Dray, Jeanne Balibar, Sylvie Vartan. Biografska drama/komedija. 110 min.