TV namig: Je Tik Tok kriv za smrti na Matterhornu?

Matterhorn: Smrtonosni vrh

TV SLO 1 v četrtek, 31. 7., ob 21.15

Matterhorn velja za eno najsmrtonosnejših gora na svetu, tudi zaradi velikega števila obiskovalcev in zahtevnih razmer. Od prvega vzpona leta 1865 je na njem umrlo že več kot 600 ljudi.

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Zaradi vse večjega vpliva družabnih omrežij Matterhorn vsako leto privablja več neizkušenih plezalcev, ki podcenjujejo tehnične in vremenske izzive. Večina gornikov prespi v znameniti koči Hörnli, preden se naslednje jutro po Hörnlijevem grebenu poda proti vrhu. Pomembna postaja na tej poti je tudi Solvayev bivak, brez katerega bi bilo smrtnih žrtev še veliko več. Kljub sodobni infrastrukturi in mednarodni prepoznavnosti Matterhorn ostaja prizorišče številnih tragedij.

Film raziskuje vprašanje, zakaj toliko ljudi podcenjuje tveganje. Ustvarjalci spremljajo Anjana Trufferja, gorskega vodnika in vodjo reševanja pri Air Zermattu. Prrikažejo, kako oskrbnica koče Edith Lehner živi z nesrečami na gori. Spremljajo tudi alpinistko Meli Rüfenacht pri njenem prvem vzponu na Matterhorn, leto dni po tem, ko je bila priča usodnemu padcu.

Reportaža ne osvetljuje le nevarnosti alpinizma, temveč tudi psihološke posledice. Kako se svojci spoprijemajo z nenadno izgubo? Kakšne strategije razvijejo reševalci, ki se vsak dan srečujejo s smrtjo in travmami? In kakšno vlogo imajo družabna omrežja pri tem, da se vzpona loteva vse več ljudi brez ustrezne priprave?

Matterhorn: The Deadly Peak. Koprod., 2025. Avtor: Matthias Lüscher Dok. odd. 55 min.