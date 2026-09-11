TV namig: Ko je Hugh Grant vadil poljube z moškim

Maurice

TV SLO 1 v petek, 11. 9., ob 23.05

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Po romanu po romanu E. M. Forsterja je je James Ivory posnel ganljiva drama o homoseksualni ljubezni v represivni edvardijanski Angliji. E. M. Forster je roman napisal že v letih 1913–1914, vendar ga zaradi takratne stroge zakonodaje in družbene nesprejemljivosti homoseksualnosti v Veliki Britaniji ni upal objaviti. Knjiga je tako izšla šele leta 1971, leto dni po njegovi smrti.

Tik pred prvo svetovno vojno Maurice Hall (James Wilby) in Clive Durham (Hugh Grant) med študijem na Univerzi v Cambridgeu ugotovita, da gojita globoka čustva drug do drugega. V času, ko je bila homoseksualnost kaznovana z zaporom, morata svojo ljubezen skrbno skrivati. Njun prijatelj Lord Risley zaradi odnosa z vojakom konča v zaporu, zato Clive v strahu konča razmerje z Mauriceom in se poroči z mlado žensko. Maurice pa se spopade z vprašanjem identitete in išče pomoč hipnotizerja, da bi se znebil neustavljive želje.

Domača zagata Ker je James Wilby v vlogo Mauricea vskočil tik pred zdajci (potem ko je Julian Sands zapustil projekt), sta imela igralca zelo malo časa za spoznavanje in vadbo. Hugh Grant je zato Wilbyja povabil k sebi domov, da bi skupaj vadila dialoge.Ko sta igralca sredi dnevne sobe zelo intenzivno in čustveno vadila poljubljanje ter romantične dialoge, je v stanovanje nepričakovano stopil Hughov brat James Grant , ki je takrat delal v bančništvu. Hugh Grant je kasneje v intervjujih večkrat šaljivo pripomnil, da je moral bratu in njegovim bančnim kolegom še dolgo pojasnjevati, da je šlo zgolj za umetnost in igralske vaje, ne pa za njegovo resnično življenje. So pa te vaje igralcema pomagale, da sta s pomočjo te izkušnje hitro prebila led in na zaslonu ustvarila izjemno kemijo, ki jima je kasneje prinesla nagrado v Benetkah.

Film je osvojil tri nagrade na beneškem filmskem festivalu (za najboljša glavna igralca in glasbo) ter bil nominiran za oskarja za najboljšo kostumografijo. Film je lansiral kariero mladega Hugha Granta, čeprav je bil kasneje prav ta naslov pogosto izpuščen iz njegove filmografije.

Maurice. VB, 1987. Režija: James Ivory. Igrajo: James Wilby, Hugh Grant, Rupert Graves, Denholm Elliott. Drama. 135 min.