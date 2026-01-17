TV namig: Med nominiranci za Evropske filmske nagrade tudi Slovenci

Evropske filmske nagrade

TV SLO 2 v soboto, 17.1., ob 22.05

Evropske filmske nagrade so nagrade, s katerimi vsako leto nagradijo najboljše filmske, dokumentarne, režijske, igralske in druge evropske dosežke. Letošnje nagrade so za Slovenijo še posebej zanimive, saj ima med nominiranci kar tri kandidate za nagrado.

V konkurenci za nagrado evropskega odkritja, za nagrado Fipresci je film Kaj ti je deklica režiserke Urške Djukić, med petimi nominiranci za najboljši animirani film je tudi slovenska koprodukcija Zgodbe iz čarobnega vrta, za najboljši dokumentarec pa konkurira tudi film Igorja Bezinovića Fiume o morte!, ki je nastal tudi s slovenskim doprinosom.

Nem., 2026. Posnetek prireditve iz Berlina. 145 min.