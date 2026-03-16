TV namig: Začni dan s 30-sekundno hladno prho

Ena sama stvar

TV SLO 1 v ponedeljek, 16. 3., ob 17.45

Michael Mosley, ki je predlani umrl v starosti 67 let, je bil v Veliki Britaniji znan po tem, da je znanost poskušal približati javnosti. Mosleyjevo posebno poslanstvo je bilo, da z neposrednimi in razumljivimi nasveti ljudem izboljša življenje, splošno zdravje in počutje. Po uspehu svojega istoimenskega podkasta je v zadnjih mesecih življenja posnel serijo, v kateri išče tisto eno stvar, s katero bi to najlaže in najhitreje dosegli. V njej sodelujejo udeleženci, ki se vsakič lotijo izziva po Michaelovem nasvetu. Gledalci bodo skozi njihove izkušnje videli, kako te preproste spremembe vplivajo na boljše počutje in zdravje.

V prvem delu bo v ospredju mama samohranilka Jane, ki ji je stres zaradi izjemno zahtevne službe in skrbi za dva otroka tako prišel do živega, da je pristala v bolnišnici. Sklenila je, da bo dala odpoved in sebe postavila na prvo mesto. Michael ji predlaga, da bi dan začela s 30-sekundno hladno prho, kar naj bi okrepilo imunski sistem in izboljšalo splošno počutje. Jane, ki mraza ne mara, k izzivu povabi še tri prijateljice, saj je neprijetne stvari laže prenesti v prijetni družbi.

Michael Mosley: Just One Thing. VB, 2024. 1/2. Režija: Ashley Golder Dokumentarna miniserija. 30 min.