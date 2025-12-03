TV namig: Koncert za za osnovnošolce iz socialno ogroženih okolij

33. Dobrodelni Miklavžev koncert

TV SLO 1 v sredo, 3. 12., ob 20.05

Dobrodelni Miklavžev koncert, tradicionalna humanitarna prireditev RTV Slovenija, Rotary kluba Ljubljana in Rotary distrikta 1912, bo letos potekal že triintridesetič. Zbrana sredstva bodo tudi tokrat namenjena slovenskim osnovnošolcem, ki nimajo enakih možnosti za osebnostno rast in izobraževanje kot njihovi vrstniki.

Voditelja bosta Ana Maria Mitić, igralka, komičarka in voditeljica, ter Ciril Horjak, ilustrator, likovni pedagog in stripar, poznan pod vzdevkom Dr. Horowitz. Na koncertu bodo nastopili Raiven, Terrafolk, Astrid, Luka Sešek, Helena Blagne, Gregor Ravnik, plesalci Plesnega kluba Bolero, Goce Zlatev, Urška Kastelic, Vox Arsana, Saša Lešnjek, Lukas Grum, Žan Videc, Quintet Piazzolleky, člani Lutkovnega gledališča Ljubljana, Joliette Anžlovar, Kvintet Vintgar, Izak Hudnik ter zasedbe RTV Slovenija – Simfonični orkester, Big band ter mladinski in otroški pevski zbor. Dirigenta simfoničnega orkestra bosta Tilen Draksler in Bojan Cvetrežnik, dirigenta Big banda pa Tadej Tomšič in Matjaž Mikuletič.

Slo., 2025. Vodita: Ana Maria Mitić in Ciril Horjak. Režija: Marjan Kučej. Konc. 100 min.