TV namig: Miss Universe ima novo kraljico

​Miss Universe 2025

Planet TV v soboto, 22. 11., ob 20.00

V petek, 21. novembra, 2025 je v Pak Kretu na Tajskem potekalo 74. lepotno tekmovanje Miss Universe.

Ob koncu prireditve je trenutna lepotna kraljica, Victoria Kjær Theilvig iz Danske, okronala svojo naslednico. Tekmovanje je vodil igralec Steve Byrne, njegovi sokomontatorski gostji pa sta bili še miss Universe iz leta 1991, Dayanara Torres, in miss Universe iz leta 2022, R'Bonney Gabriel. Nastopal je tajski pevec Jeff Satur.

Ker tekmovanje poteka v letu žalovanja zaradi smrti kraljice matere Sirikit, so nekatere dele prireditve prilagodili v skladu zahtevami tajske vlade. Tekmovanje je dvignilo prah že pred finalom, ko je tajski organizator Nawat Itsaragrisil žalil mehiško kandidatko Fatimo Bosch.

Koprodukcija, 2025. Posnetek prireditve. 120 min.