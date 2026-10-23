TV namig: Zaljubil se je v fanta iz sosednje hiše ...

Mlada srca

TV SLO 2 v petek, 23. oktobra, ob 21.10

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Topel in nežen film o prehodu iz lahkotnega mladostniškega vsakdana k zmedenim simptomom prve ljubezni.

Štirinajstletni Elias (Lou Goossens) živi z družino v mirnem kraju na belgijskem podeželju, kjer dneve preživlja s prijatelji, obiskuje dedka in se druži z dekletom Valerie (Saar Rogiers). Njegov vsakdan se spremeni, ko se v sosednjo hišo preseli samozavestni Alexander (Marius De Saeger), s katerim hitro naveže tesno prijateljstvo. Elias postopoma spozna, da do novega prijatelja čuti nekaj več, in se prvič v življenju resnično zaljubi.

Medtem ko Alexander odkrito govori o svojih čustvih in naklonjenosti do fantov, Eliasa preplavljajo negotovost, strah pred zavrnitvijo in skrb, kako se bodo odzvali ljudje okoli njega. Njegov oče Luk (Geert Van Rampelberg), priljubljeni pevec ljubezenskih pesmi, in razumevajoča mati Nathalie (Emilie De Roo) ne slutita, kako močno se sin spopada z lastnimi občutki.

Elias poskuša uskladiti pričakovanja prijateljev in družine z vse močnejšo naklonjenostjo do Alexandra, pri čemer se mora soočiti tudi z vprašanji o svoji identiteti. Nežna in čustvena zgodba o odraščanju, prvi ljubezni ter iskanju poguma za sprejemanje samega sebe prikazuje, kako težko, a hkrati osvobajajoče je lahko iskreno priznati svoja čustva.

Young Hearts. Bel./Niz., 2024. Režija: Anthony Schatteman. Igrajo: Lou Goossens, Marius De Saeger, Geert Van Rampelberg, Emilie De Roo. Rom. film. 100 min.