TV namig: Tisočletna skrivnost za notranji mir v 21. stoletju

Modrost sreče

TV SLO 1 v torek, 6. oktobra, ob 23.05

Modrost sreče je poglobljen sodoben filmski prikaz notranjega sveta dalajlame, popolnoma prilagojen duhu našega časa. Dalajlama, ki že devet desetletij, vse od svojega četrtega leta, živi pod svetovnimi žarometi, pojasnjuje, kako povezati tisočletno tradicijo tibetanskega budizma s sodobnimi vrednotami globalizirane družbe, ki se spopada z nasiljem, vojnami in okoljsko krizo.

Nobelov nagrajenec za mir, ki je že zelo zgodaj začel pozivati k ohranitvi našega planeta, poudarja, da lahko zgradimo bolj zdrav in srečnejši svet za vsa živa bitja ter da imamo vse potrebno orodje za to v svojih rokah.

Dokumentarec velja za enega zadnjih večjih filmskih nastopov tibetanskega duhovnega vodje, posnet pa je bil v obdobju, ko je praznoval skoraj 90 let.

Wisdom of Happiness. Švica/ZDA, 2024. Režija: Barbara Miller, Philip Delaquis. Dok. film. 100 min.