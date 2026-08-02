TV namig: Roger Moore, mož, ki je Bonda naredil duhovitega

Moje življenje kot Roger Moore

TV SLO 1 v nedeljo, 2. 8., ob 22.05

Dokumentarec gledalce popelje nazaj v zlato dobo filma in sledi presenetljivemu vzponu Rogerja Moora od skromnega otroštva v južnem Londonu in dela manekena za pletenine do legende, ki je zaznamovala neko obdobje.

S pomočjo redko videnih domačih posnetkov, pisem in arhivskih intervjujev razkriva, kako je postopoma oblikoval uglajeno, duhovito in samozavestno javno podobo. Prikazuje spreminjanje družbene vloge spolov v sedemdesetih letih, ko je Moore v svojem prvencu o Bondu, uspešnici Živi in pusti umreti iz leta 1973, v tradicionalno mačistično vlogo britanskega vohuna vnesel stil, prefinjenost in naravno karizmo.

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Film raziskuje Moorovo življenje zvezdnika, prijateljstvo s Frankom Sinatro, Tonyjem Curtisom, Elizabeth Taylor in drugimi hollywoodskimi legendami. O njem spregovorijo njegovi otroci Geoffrey, Deborah in Christian Moore ter prijatelji in sodelavci, med njimi Joan Collins, Pierce Brosnan in Christopher Walken.

My Life As Roger Moore. ZDA, 2025. Režija: Jack Cocker. Dokumentarni film. 95 min.