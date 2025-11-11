TV namig: Ste vedeli, da je bil monopoli najprej svarilo pred kapitalizmom?

Brez milosti: Skrivna zgodovina monopolija

TV SLO 2 v torek, 11. 11., ob 20.00

Monopoli je že skoraj stoletje najbolj priljubljena namizna igra v ZDA in zdi se, da je pravi poklon nebrzdanemu pohlepu in kapitalistični družbi.

Toda v ozadju igre se skriva saga o radikalni feministki, ki je prva ustvarila to igro kot svarilo proti pogoltnosti tajlkunov, zgodba o kvekerjih v Atlantic Cityju in brezposelnem serviserju radiatorjev. Pa tudi o odločnem profesorju, ki je desetletje bil boj z največjim proizvajalcem igrač v ZDA, da bi mu odvzel nepošteno pridobljeni monopol nad monopolijem.

Oddaja je tako napol detektivska zgodba in napol družbeni komentar.

Ruthless: Monopoly's Secret History. ZDA, 2023. Režija: Stephen Ives. Dok. odd. 60 min.