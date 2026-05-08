TV namig: Lovci na glave, hazarderji in ubežniki: Kdo bo preživel v Mehiki?

Mrtvi za dolar

TV SLO 2 v petek, 8. 5., ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Vestern legende akcijskih filmov Walterja Hilla z izvrstnima Christophom Waltzem in Willemom Dafoejem v glavnih vlogah je mojstrski primer, kako se naredi dober B film.

Pozno 19. stoletje, pokrajina ob ameriško-mehiški meji. Maxa Borlunda (Christoph Waltz), slovitega lovca na glave, najame vpliven poslovnež. Poiskati mora njegovo pogrešano ženo, ki naj bi jo ugrabil afroameriški vojak in jo odpeljal v Mehiko. Max se odpravi na nevarno pot čez mejo, vendar kmalu odkrije, da zadeve niso takšne, kot so se sprva zdele.

Rachel (Rachel Brosnahan) ni bila ugrabljena – pobegnila je pred nasilnim možem, saj si želi novega življenja z vojakom, ki jo spremlja. Max se znajde v moralni dilemi: ali naj opravi delo, za katero je bil plačan, ali pa naj ravna po svoji vesti. Že tako zapleteno situacijo dodatno poslabša zlikovec Joe Cribbens (Willem Dafoe), ki ga je Max pred leti spravil za rešetke. Zdaj je spet na prostosti in pred očmi ima samo eno besedo: maščevanje.

Dead for a Dollar. ZDA/Kan., 2022. Režija: Walter Hill. Igrajo: Christoph Waltz, Willem Dafoe, Rachel Brosnahan, Warren Burke, Benjamin Bratt. Vestern/ drama. 105 min.