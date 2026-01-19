TV namig: Na ekrane prihaja predzgodba Igre prestolov

Vitez sedmih kraljestev

HBO v ponedeljek, 18.1., ob 20.55

Serija je predzgodba Igre prestolov in temelji na seriji kratkih Georgea R. R. Martina. Dogaja se približno sto let pred dogodki iz Igre prestolov in slabih sto let po Zmajevi hiši, ko so Targaryeni še na železnem prestolu, a zmajev že dolgo niso videli.

Glavna junaka sta Dunk, vitez brez plemiškega rodu, in njegov mladi skrbnik Egg, ki je skrivnostno povezan s kraljevo družino. Skupaj potujeta po Westerosu, kjer se soočata z raznovrstnimi izzivi, nevarnostmi, spletkami in nenavadnimi pustolovščinami.

A Knight of the Seven Kingdoms. ZDA, 2025. 1/6. Režija: Owen Harris. Igrajo: Peter Claffey, Dexter Sol Ansell, Sam Spruell, Daniel Ings, Bertie Carvel, Finn Bennett. Fantaz. nad. 45 min.