TV namig: Na Pop TV prihaja nov kviz Na lovu

Na lovu

Pop TV v ponedeljek, 24. 11., ob 20.00

Marsikak Slovenec pozna kviz, ki ga na Hrvaškem predvajajo pod naslovom Potjera in v Veliki Britaniji pod imenom The Chase. V kvizu tekmujejo štirje tekmovalci, ki se med seboj ne poznajo, in skušajo vsak zase in na koncu skupaj pobegniti tako imenovanemu lovcu.

Vsak od štirih tekmovalcev mora najprej odgovoriti na serijo hitrih vprašanj in pravilni odgovori mu prinesejo denar, ki ga skuša z naslednjimi pravilnimi odgovori, ki jih izbere med tremi ponujenimi, ubraniti pred lovcem. Na koncu tekmovalci, ki lovcu uspejo pobegniti, združijo moči, da bi v znanju prekašali lovca in domov odnesli denarno nagrado.

Lovci slovenskega kviza bodo Viktor Zelj, Ivan Trajkovič​ in Janko Stankić​. Na lovu bo na sporedu vsak dan od ponedeljka do petka.

Slo., 2025. Vodi: Peter Poles. Kviz. 80 min.