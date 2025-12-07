TV namig: Lado Bizovičar je spražil Magnifica

Na žaru: Magnifico

Pop TV v nedeljo, 7. 12., ob 20.00

Zakaj bi opravljali in se hihitali za hrbtom, če se lahko na glas režimo skupaj, je prepričan komik in voditelj Lado Bizovičar, ki v novi oddaji Na žaru praži glasbenika Magnifica, glavno zvezdo večera ali.

Z zabavnimi provokacijami in šalami na njegov račun se Magnifica lotijo prijatelji, sodelavci in znanci: Bojan Cvjetićanin, Urška Klakočar Zupančič, Desa Muck, Jože Robežnik, Nuška Drašček, Mila Peršin, Klemen Balažič in Goran Vojnović.

»Vesel sem bil, ko sem videl, da si je brisal solze. Malo me je skrbelo, katere solze to so. Ampak meni se zdi, da so bile solze smeha,« je takoj po zaključku povedal Lado.

Slo., 2025. Zabavna oddaja. 170 min.