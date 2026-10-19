TV namig: Ukradli diamante, vredne 100 milijonov, in izpuhteli

Največji ropi v zgodovini s Pierceom Brosnanom

Kanal A v ponedeljek, 19. oktobra, ob 17.00

Dokumentarna serija pod vodstvom znamenitega igralca Piercea Brosnana razkriva ozadje nekaterih najbolj drznih, domiselnih in razvpitih ropov v zgodovini. Vsaka epizoda predstavlja resnično kriminalno zgodbo ter podrobno raziskuje načrtovanje, izvedbo in posledice velikih tatvin, pri katerih so bili na kocki milijoni dolarjev. Serija s pomočjo igranih rekonstrukcij, arhivskega gradiva, računalniških učinkov in pričevanj strokovnjakov prikazuje iznajdljivost storilcev ter varnostne pomanjkljivosti, ki so omogočile njihove podvige. Pierce Brosnan gledalce vodi skozi posamezne faze ropov in pojasnjuje, kako so storilci izkoristili človeške napake, tehnologijo in skrbno pripravljene prevare.

V prvi epizodi spremljamo rop slovitega diamantnega trezorja v središču Antwerpna. Po 27 mesecih priprav, lažnih identitet in natančnega opazovanja elitna tolpa izvede drzen podvig ter izgine z več kot 100 milijoni dolarjev v diamantih, draguljih in gotovini. Kako jim je uspelo pretentati najstrožje varovanje na svetu in kam je izginil plen, ki ga niso nikoli našli?

History's Greatest Heists with Pierce Brosnan. ZDA, 2023. 1/8. Režija: Brendan Gabriel Murphy. Dok. serija. 55 min.