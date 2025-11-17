TV namig: Julia Scola in Novak Lisica med skrivnostmi in lažmi

Nameri v srce

TV SLO 2 v ponedeljek, 17. 11., ob 21.55

Kriminalista Julia Scola in Novak Lisica, otroška prijatelja in nato najstniška zaljubljenca, sta se nenadoma razšla, nato pa sta se po dvajsetih letih spet srečala. Še več, Novak se je pridružil ekipi kriminalistov, v kateri dela tudi Julia.

Tokrat Julia in Novak vnovič odkrivata povezanost iz otroštva in zdi se, da je naklonjenost med njima obojestranska, poleg tega pa uspešno sodelujeta pri razreševanju umorov.

V gozdu Saint-Cloud odkrijejo truplo preiskovalnega sodnika, zastrupljenega z akonitinom – strupom rastline preobjede. Novak je prepričan, da je sodnika iz maščevanja umoril eden od nekdanjih zapornikov. Julia pa vztraja pri simboliki te rastline, saj se v preiskavi pojavljajo elementi, ki spominjajo na pravljico o Rdeči kapici in spolni zlorabi. Kljub začetnim nesoglasjem se Julia in Novak skupaj lotita preiskave. Toda Novak še vedno ne more pozabiti njunega razhoda. Na vsak način skuša izvedeti, kakšno skrivnost mu Julia prikriva že 25 let.

Vise le coeur. Fr., 2023. 2. sezona. 1/6. Režija: Jérémy Minui. Igrajo: Claire Keim, Lannick Gautry, Noémie Chicheportiche, Zinedine Soualem, Nicolas Cazalé. Nad. 55 min.