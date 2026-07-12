Narejeno v Italiji

TV SLO 1 v nedeljo, 12. 7., ob 20.05

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Jack Foster (Michael Neeson) se ločuje od žene Ruth (Yolanda Kettle) in bi rad od njenih staršev odkupil umetniško galerijo. To lahko izpelje tako, da proda staro družinsko hišo v Italiji. Jack za ta manever potrebuje očeta, s katerim sta se po mamini smrti odtujila. Oče in sin (resnična oče in sin, Liam in Michael Neeson) skupaj odpotujeta v Italijo, kjer ju pričaka stara hiša, potrebna obnove.

A ni samo hiša, s katero se morata ubadati. Tam živijo tudi ljudje, s svojimi izkušnjami in pričakovanji in Jack in njegov oče se bosta morala ubadati tudi z njimi. Pa še kako …

Film je režijski prvenec igralca Jamesa D'Arcyja, kritiki so rekli, da je film vizualno privlačen, zgodba pa nekoliko klišejska.

Made in Italy. VB/Ita., 2020. Režija: James D'Arcy. Igrajo: Liam Neeson, Micheál Neeson, Valeria Bilello, Lindsay Duncan, Yolanda Kettle. Kom./Drama. 90 min.