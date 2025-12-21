TV namig: Ne marate romanc in pravljic? Glejte pravljično romanco

Limonini srčki

TV SLO 1 v nedeljo, 21. 12. ob 15.05

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Mlada novinarka Carla med pripravami na božični prispevek ugotovi, da mora intervjuvati svojo mamo, slavno pisateljico osladnih ljubezenskih romanov. Carla meni, da z mamo nimata nič skupnega. Po burnem prepiru pa se zbudi v pravljični vasici, v svetu materinih knjig, kjer mora kot plemenita junakinja Lilia najti pravo ljubezen in se poročiti.

Zgrožena nad svojo nalogo se skuša upreti božičnemu uroku. Toda poročiti se mora, pa čeprav s čudaškim samotarjem, ki je edini samski pravljični lik daleč naokoli. Če želi še kdaj videti resnični svet, pa mora predvsem začeti sodelovati z mamo. Carla postopoma odkriva, zakaj se njena mati že vse življenje posveča ustvarjanju fantazijskih svetov.

Film se na zabavne načine igra s klišeji božičnih romanc in pravljic, zato se utegne prikupiti tudi ali prav gledalcem, ki so naveličani božičnih zgodb. Pod krinko romantične komedije je bistvo zgodbe v resnici drugje: pod drobnogled postavlja odnos med materjo in hčerjo.

Zitronenherzen. Nem., 2024. Režija: Jan Haering. Igrajo: Paula Kalenberg, Leslie Malton, Langston Uibel, Diana Amft, Eidin Jalali. Kom. 90 min.