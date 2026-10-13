TV namig: Puško v roko ali za zapahe! Kako mnogi Izralci izgubijo nedolžnost.

Nedolžnost

TV SLO 1 v torek, 13. oktobra, ob23.05

Dokumentarni film raziskuje vpliv izraelske militarizacije na odraščanje otrok in mladostnikov, ki jih družba že od zgodnjih let pripravlja na obvezno služenje vojaškega roka. Pri tem obstajajo izjeme, toda tistim, ki odhod v vojsko zavrnejo zaradi ugovora vesti, grozi zaporna kazen. Eden takih oporečnikov je bil tudi režiser Guy Davidi.

Režiser skozi osebne dnevnike, družinske posnetke in arhivsko gradivo predstavi zgodbe mladih Izraelcev, ki so se vojaški službi notranje upirali, vendar so pod družbenimi pričakovanji in pritiski nazadnje popustili. Njihova pričevanja razkrivajo globoka moralna nasprotja med osebnimi prepričanji, občutkom dolžnosti in zahtevami države.

Film spremlja, kako šolska vzgoja, družina in javna kultura postopoma oblikujejo predstavo o vojaški službi kot neizogibnem delu odraščanja. Posebno pozornost namenja mladim, ki so med služenjem vojaškega roka izgubili življenje, pri čemer njihovi dnevniki razkrivajo stiske, ki so pogosto ostale skrite pred javnostjo. Z intimnimi spomini in prizori vojaškega urjenja dokumentarec odpira vprašanja svobodne izbire, poslušnosti in psiholoških posledic militarizacije.

Film tako predstavlja pretresljiv razmislek o izgubi mladostne nedolžnosti in ceni, ki jo posamezniki plačujejo zaradi pričakovanj družbe.

Innocence. Koprod., 2022. Režija: Guy Davidi. Dok. film. 100 min.