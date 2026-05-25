TV namig: Tin Vodopivec in Urška Majdič v akciji

Nekaj sladkega

Kino v ponedeljek, 25. 5., ob 18.05

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Nekaj sladkega je povsem samostojno financiran film, za katerim stojita scenarista in producenta komik Tin Vodopivec in glasbenica Urška Majdič, pri čemer je on film tudi režiral, ona napisala glasbo, skupaj pa se pojavita še v stranskih vlogah.

Zgodba se osredotoča na organizatorko dogodkov Kajo (Jelena Jovanova), ki si poskuša rešiti kariero z nastopom slavnega marketinškega guruja na konferenci, ko pa ta zataji, ga hoče nadomestiti s hotelskim slaščičarjem, ki mu je precej podoben. Oba odigra makedonski igralec Saško Kocev.

Film je profesionalno posnet in nabit s humorjem, ki ga komikov polna zasedba dobro izkoristi.

Slo., 2023. Režija: Tin Vodopivec. Igrajo: Saško Kocev, Jelena Jovanova, Ula Furlan, Nik Škrlec, Oriana Girotto, Tina Gorenjak. Komedija. 115 min.