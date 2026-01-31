TV namig: Ko idealne počitnice postanejo boj za preživetje

Nenadoma sama

TV SLO 1 v soboto, 31. 1., ob 23.05

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Vincent in Laura sta strasten, a nestanoviten par, ki se odpravi na jadralsko pustolovščino okoli sveta, da bi prenovila svoj odnos. Med potovanjem se odločita raziskati prostran zapuščen otok, ki ga odkrijeta ob obali Čila. Ujeta v silovitem neurju se zatečeta v zapuščeno kitolovsko postajo, kjer prenočita, a se naslednje jutro zbudita in ugotovita, da je njuna ladja izginila.

Ujeta v sovražnem okolju brez komunikacijskih sredstev, ob vse manjših zalogah in bližajoči se zimi morata sodelovati v boju za preživetje, ki bo preizkusil njuna čustva in za vedno spremenil njun odnos.

Vrhunsko dramo preživetja poleg izjemnega vložka glavnih igralcev, Mélanie Thierry in Gillesa Lelloucha, odlikujejo tudi čudoviti posnetki neskončnega oceana in zaledenelih gora južnega pola.

Soudain seuls. Fr., 2023. Režija: Thomas Bidegain. Igrata: Mélanie Thierry, Gilles Lellouche. Drama. 115 min.