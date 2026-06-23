TV namig: Razumljivi nasveti, ki izboljšajo življenje

Ena sama stvar

TV SLO 1 v torek, 23. 6., ob 13.50

Michael Mosley, ki je predlani umrl v starosti 67 let, je bil v Veliki Britaniji znan po tem, da je znanost poskušal približati javnosti. Mosleyjevo posebno poslanstvo je bilo, da z neposrednimi in razumljivimi nasveti ljudem izboljša življenje, splošno zdravje in počutje.

Po uspehu svojega istoimenskega podkasta je v zadnjih mesecih življenja posnel serijo, v kateri išče tisto eno stvar, s katero bi to najlaže in najhitreje dosegli. V prvem delu bo v ospredju mama samohranilka Jane, ki ji je stres zaradi izjemno zahtevne službe in skrbi za dva otroka tako prišel do živega, da je pristala v bolnišnici. Michael ji predlaga, da bi dan začela s 30-sekundno hladno prho.

Michael Mosley: Just One Thing. VB, 2024. 1/2. Režija: Ashley Golder Dok. miniserija. 30 min.