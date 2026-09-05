TV namig: Žena umorjena. Osumljenec: njen mož, ravnatelj

Ni je več

TV SLO 1 v soboto, 5. 9., ob 21.00

Michael Polly (David Morrissey) je ravnatelj in trener ragbija na elitni zasebni šoli v Bristolu. Velja za strogega redoljuba, ki je popolnoma predan delu. V isti ustanovi sta zaposleni tudi njegova soproga Sarah (Hollie Bailey) in hči Alana (Emma Appleton).

Ravnatelj šole st. Bartholomew Michael Polly nadzoruje igro ragbija in se po njej s hčerko Alano vrne domov. Ko se naslednji dan Sarah še vedno ne vrne, njen mož prijavi izginotje. Primer prevzame detektivka Annie Cassidy (Eve Myles), Michael pa se še naprej posveča šoli in delu. Annie šef določi za policistko za stike z družino in kmalu pride do grozljivega odkritja. Sarah je bila umorjena ...

Gone. VB, 2026. 1/6. Režija: Richard Laxton. Igrajo: Eve Myles, David Morrissey, Hollie Bailey, Emma Appleton. Nad. 55 min.