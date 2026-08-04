TV namig: Mrtvi rokoborec, nezvesta žena in trener na zatožni klopi

Niti besede

TV SLO 2 v torek, 4. 8., ob 20.55

V rokoborskem klubu se pripravljajo na turnir. Trener Lars (Jakob Cedergren) suspendira Liama, ki ne spoštuje pravil in se znese nad soborcem. Zvečer mladi rokoborci večerjajo pri trenerju doma, po večerji njegova žena Charlotte (Josephine Park) Larsu prizna, da ima ljubimca. Lars pretresen odide, menda je dogovorjen z Liamom. Zjutraj Liama ni nikjer, njegov telefon pa je nedosegljiv. Ko ga najdejo mrtvega, je trener Lars glavni osumljenec za umor ...

Charlotte je kljub težavam v zakonu odločena dokazati njegovo nedolžnost, a med iskanjem odgovorov odkriva vse več zamolčanih dogodkov, zaradi katerih začne dvomiti tudi o človeku, ki ga želi zaščititi. Primer hkrati razdeli lokalno skupnost, v kateri se govorice in nezaupanje širijo hitreje kot preverjena dejstva.

Serija ni samo zgodba o tem, kdo je morilec, ampak tudi intimna zgodba o zakonski krizi, krivdi, izgubi in skrivnostih, ki lahko porušijo še tako urejeno družinsko življenje

Ikke et ord. Dan., 2023. 1/4. Režija: Mads Mengel. Igrajo: Omar Abdel-Galil, Carla Malling Agger, Arny Akim, Josef Ali Naser Al-Khamasi, Jakob Cedergren. Nad. 45 min.