TV namig: Zanje je bil Mehdi, za nas Mihajlo, za oboje pa junak

Njihov Mehdi, naš Mihajlo

TV SLO 1 v četrtek, 17. 9., ob 21.10

Dokumentarni film Zvezdana Martiča pripoveduje resnično zgodbo o Mehdiju Husejnzadeju, azerbajdžanskem narodnem heroju, ki se je med drugo svetovno vojno boril kot partizan na slovenskih tleh.

Mehdi se je leta 1918 rodil v vasici blizu Bakuja. Bil je umetnik in pesnik, govoril je tudi več tujih jezikov. V njegovo mlado življenje pa je posegla druga svetovna vojna in Mehdi je odšel na fronto. Boril se je na strani Rdeče armade, kot vodja minometnega voda pa je bil avgusta 1942 ranjen med boji za Stalingrad, kjer so ga zajeli Nemci. Ker je dobro govoril nemško, je v ujetništvu opravljal delo prevajalca, kmalu pa je začel delovati kot vodja antifašistične ilegale.

Februarja 1944 je organiziral skupinski pobeg k partizanom, s seboj pa je v partizane pripeljal tudi okoli sto petdeset drugih sovjetskih ujetnikov. Mihajlo je bil član Gradnikove brigade, na slovenskem ozemlju je bil poznan kot diverzant Mihajlo. Izvedel je več diverzantskih akcij in bil v njih tudi zelo uspešen. Med soborci je bil znan kot hraber in drzen, pravi strah in trepet pa je bil za naciste in fašiste. Umrl je novembra 1944 blizu Vitovlj, ko se je sam zapletel v spopad z nemškimi vojaki. Pokopan je v Čepovanu.

Danes je Mehdi, oziroma Mihajlo, kot je bil znan v naših krajih, junak, ki povezuje dva naroda in dve državi, Azerbajdžan in Slovenijo.

Slo., 2026 Režija: Zvezdan Martič. Dok. odd. 50 min.