TV namig: Osamljen taksist in radijski glas – začetek nevarne igre?

Nočni klicatelj

TV SLO 2 v nedeljo, 23. 11., ob 22.10

Tony Conroy (Robert Glenister) je nočni taksist na ulicah Liverpoola, včasih pa je bil ugleden učitelj naravoslovja. Njegovo življenje je enolično, edini svetli točki sta obisk kavarne in poslušanje nočne oddaje na radiu, ki jo vodi Lawrence Brightway (Sean Pertwee).

Neko noč se opogumi in telefonira v oddajo ter se pogovarja z Lawrenceom. Končno ga nekdo posluša in njegovo navdušenje nad radijskim voditeljem je vse večje.

Del Tonyjeve rutine je tudi postanek na kavi v lokalu, kjer dela Rosa (Suzanne Packer), svetli žarek v njegovem življenju. Ko vidi, da Roso nadleguje njen bivši, se pod vtisom radijske postaje odloči temu narediti konec, a to za vedno spremeni njegovo življenje.

Black Cab/The Night Caller. VB, 2023. 1/4. Režija: Diarmuid Goggins. Igrajo: Robert Glenister, Suzanne Packer, Stephen walters, Sean Pertwee. Miniserija. 50 min.