TV namig: Kako med Madžari živijo Primorci

Nonina štorja

TV SLO 1 v četrtek, 27. 8., ob 21.15

Dokumentarni film Nonina štorja pripoveduje zgodbo o primorskih beguncih z Goriškega, ki so v času begunske krize in migracij našli nov dom na skrajnem severovzhodu Slovenije. Ustanovili so najbolj vzhodno vas v Sloveniji – Benico, edino enojezično vas na območju, kjer živijo pretežno Madžari. Vas še danes šteje 32 hiš, tako kot pred dobrimi sto leti, in še danes njeni prebivalci ohranjajo svojo primorsko kulturo, tradicijo, navade in običaje. Ob tem, da so ustanovili prvo slovensko šolo v tistem delu Prekmurja, so obogatili in prepredli prostor s svojim načinom življenja.

V ospredju filmske zgodbe je gospa Nataša Tomšič, Beničanka, ki skupaj s svojo mamo ter otroki in vnuki raziskuje in razkriva zgodbe o nastanku vasi, njenih prebivalcih in še vedno tlečih migracijskih vprašanjih.

Slo., 2024. Režija: Tadej Čater. Dok. film. 50 min.