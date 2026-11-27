Normal

HBO v petek, 27. novembra, ob 20.00

Vikednova ocena: 4 (od 5)

Ulysses Richardson (Bob Odenkirk), izkušeni policist z bolečo preteklostjo in zakonskimi težavami, sprejme začasno službo šerifa v na videz mirnem mestecu Normal v Minnesoti. Upa, da si bo tam odpočil od zahtevnega dela in osebnih težav. Med spoznavanjem prebivalcev, med katerimi sta samozavestni župan Kibner (Henry Winkler) in natakarica Moira (Lena Headey), začne opažati nenavadne podrobnosti.

Ko se na videz amaterski rop lokalne banke izjalovi, šerif odkrije, da mestece skriva temačno skrivnost, povezano z organiziranim kriminalom. Kmalu spozna, da ne more zaupati niti svojim najbližjim sodelavcem. Rutinska policijska intervencija se spremeni v neusmiljeni boj za preživetje, v katerem mora poiskati pomoč pri nepričakovanih zaveznikih.

Kritiki so še posebej pohvalili karizmatično igro Boba Odenkirka ter duhovito mešanico črnega humorja in stilizirane akcije v slogu filmov Fargo in Vroča kifeljca .

Normal. ZDA/Kanada, 2025. Režija: Ben Wheatley. Igrajo: Bob Odenkirk, Henry Winkler, Lena Headey, Ryan Allen, Billy MacLellan, Reena Jolly. Akcijski triler/črna komedija.