TV namig: Kaj se je zgodilo po noči, ki je Franciji ukradla mir?

TV SLO 1 v sredo, 19. 11., ob 20.05

Vikendova ocena 4 (od 5)

Izjemen ansambelski film, v katerem nastopa vrsta francoskih filmskih zvezd, temelji na resničnih dogodkih petdnevnega lova na teroriste po krvavem napadu v Parizu 13. novembra 2015. Napeta zgodba razkriva, kako je potekala ena največjih preiskav v sodobni Evropi – brez olepševanja, brez odmikov, samo surova resničnost ljudi, ki so morali v nekaj dneh razrešiti nepojmljivo.

Po terorističnih napadih, v katerih je bilo 130 smrtnih žrtev in 494 ranjenih, se francoska protiteroristična enota pod vodstvom komisarja Freda (Jean Dujardin) in njegove sodelavke znajde v tekmi s časom. Preiskava zajema prestrezanje komunikacij, zaslišanja, obveščevalne operacije in iskanje sledi, ki vodijo prek Pariza in njegovih predmestij do Bruslja in Maroka ter vse do končnega policijskega napada 18. novembra v Saint-Denisu, kjer lov doseže vrhunec.

Novembre. Fr., 2022. Režija: Cédric Jimenez. Igrajo: Jean Dujardin, Anaïs Demoustier, Sandrine Kiberlain, Jérémie Renier, Lyna Khoudri. Triler. 105 min.