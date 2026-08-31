TV namig: Novi kuharski izzivi

MasterChef Slovenija

Pop TV v ponedeljek, 31.8., ob 20.00

Ustvarjalci pravijo: »MasterChef Slovenija ostaja sinonim za kuharsko znanje in zabavo ter z 12. sezono odpira prostor za ustvarjalnost, nove okuse in presenečenja tako za tekmovalce kot sodnike.« V tekmovanju se pomeri 16 ljubiteljskih kuharjev, ki se v vsaki oddaji preizkusijo v enem od kuharskih izzivov, tisti z najslabšim krožnikom pa se od šova poslovi.

Sodniško trojko čaka zahtevno delo, a Mojmir Šiftar, Luka Jezeršek in Karim Merdjadi so pripravljeni!

Novo sezono bo otvorilo osem tekmovalcev, ki se bodo za prva mesta na balkonu med seboj udarili ena na ena ali kot je z veseljem izjavil Karim: »Že tokrat bo šlo na nož!«

Slo., 2026. Kuh. odd. 80 min.