TV namig: Ko albanski otroci pridejo v slovenski razred

Novi sošolci

TV SLO 1 v torek, 1. 9., ob 23.05

Slovensko gospodarstvo potrebuje delavce s Kosova, kako pa lahko šolstvo poskrbi za njihove otroke?

Dokumentarni film predstavlja ozadje priseljevanja in izzive vključevanja priseljencev s Kosova v slovenski šolski sistem. Pomemben povod za film je bil zelo oseben. Toni Cahunek prihaja iz Kranja, kjer je v osnovnih šolah opazil vse več otrok priseljencev s Kosova. K tematiki ga je posebej usmerila njegova sestra Lea Cahunek, socialna pedagoginja, ki se je že več let ukvarjala z vključevanjem albansko govorečih učencev. Toni je povedal, da ga je sestra dolgo prepričevala, da bi bilo o tej temi vredno posneti film. Skupaj sta nato napisala scenarij

Film izpostavlja izzive štirih albansko govorečih otrok, ki se v slovenski šolski sistem vključujejo kot popolni začetniki v slovenskem jeziku, večinoma s številnimi primanjkljaji v znanju. Zajame tudi njihove starše, ki v Sloveniji iščejo priložnosti za boljšo prihodnost. Hkrati pa z vključitvijo različnih strokovnjakov iz Slovenije in Kosova osvetli izzive vključevanja priseljencev tudi s strokovnega zornega kota in predstavi posebnosti šolskega sistema obeh držav.

Slo., 2025. Režija: Toni Cahunek. Dok. film. 95 min.