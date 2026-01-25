TV namig: O čem bo debatiral Bergant?

Debate z Bergantom

TV SLO 1 v nedeljo, 25.1., ob 20.50

V novi tedenski informativni oddaji bodo strokovnjakinje in strokovnjaki z voditeljem Igorjem E. Bergantom razpravljali o pomembnih temah sedanjosti in prihodnosti ter razvijali in soočali različne argumente. V ospredju bodo znanje in izkušnje gostij in gostov.

Voditelj oddaje Igor E. Bergant, ki se je od vodenja Odmevov poslavil, pravi: »Osmisliti bomo skušali zapletene, kontroverzne, pa tudi prepogosto prezrte teme v tem za ves svet izjemno burnih časih. Poudarke iz oddaje bo mogoče spremljati tudi na različnih spletnih platformah, tudi v obliki podkasta.«

Slo., 2026. Pog. odd. 50 min.