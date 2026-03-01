TV namig: Prihodnost je ženskega spola. Kot tudi pohlepnost, nemoralnost in aroganca

Oblast: moč in slava: Prihodnost je ženska

TV SLO 2 v nedeljo, 1. 3., ob 21.00

Desetletje po tem, ko smo se poslovili od ene najbolj priljubljenih televizijskih premierk, se Sidse Babett Knudsen vrača v vlogi Birgitte Nyborg v danski seriji Oblast, ki je po novem pridobila še podnaslov Moč in slava. Birgitte zdaj ni več premierka, kot jo radi opomnijo njeni kolegi, ampak samo zunanja ministrica, ki se trudi pustiti svoj pečat v vladi. Obenem tudi ni več taka idealistka, kot smo je bili vajeni …

Ko smo spoznali Birgitte Nyborg, je kot predsednica majhne zmerne sredinske stranke nepričakovano postala prva danska premierka in nato bolj ali manj uspešno krmarila med svojim programom in interesi večinoma moških kolegov iz koalicijskih strank. S pomočjo svojega spin doktorja Kasperja (Pilou Asbæk) se je prebijala skozi politične dileme, medtem ko se je trudila ohraniti svoj zakon in poskrbeti za svoja otroka.

Zdaj, tri sezone in desetletje kasneje, je 53-letna Birgitte ločena in njena otroka sta odrasla, še vedno pa je predsednica stranke in ima pomembno mesto v vladi. Ni več premierka, ampak zunanja ministrica. Na mestu predsednice vlade je 41-letna Signe Kragh (Johanne Louise Schmidt). Med njo in Nyborgovo ni toplih čustev, še hladneje pa zaveje med njima, ko na Grenlandiji, avtonomnem ozemlju, ki spada pod Dansko, odkrijejo nafto.

Borgen - Power & Glory: The Future Is Female. Dan., 2022. 4. sezona. 1/8. Režija: Søren Kragh-Jacobsen. Igrajo: Sidse Babett Knudsen, Birgitte Hjort Sørensen, Johanne Louise Schmidt. Nad. 75 min.