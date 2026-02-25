TV namig: Zaljubila se je v pošast

Oblika vode

TV SLO 1 v sredo, 25. 2., ob 20.05

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Baltimore leta 1962. Elisa (Sally Hawkins) je nemo, vase zaprto dekle, ki dela kot čistilka v skritem, močno varovanem vladnem laboratoriju. Njeno življenje se za vedno spremeni, ko v poslopju odkrije strogo zaupno skrivnost: luskasto bitje iz Južne Amerike, ki ga je oblast zaprla v akvarij daleč od oči javnosti.

Elisa z bitjem postopoma vzpostavi tih, a globok odnos – najprej prek glasbe in hrane, nato pa se med njima razvije ljubezen. Ko Elisa izve, da ga želi ameriška vojska ubiti zaradi poskusov, se odloči organizirati tvegan pobeg ...

Romantična fantazijska drama mehiškega mojstra Guillerma del Tora o ljubezni med nemo čistilko in podvodnim bitjem, ki ga ameriška vlada zadržuje v tajnem laboratoriju, je leta 2017 prejela beneškega zlatega leva in leta 2018 štiri oskarje, tudi za najboljši film in najboljšo režijo.

The Shape of Water. Kopr., 2017. Režija: Guillermo del Toro. Igrajo: Sally Hawkins, Octavia Spencer, Michael Shannon, Richard Jenkins. Fantaz. film. 120 min.