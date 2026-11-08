TV namig: Od kavča do dirkališča

Gran Turismo

Kanal A v nedeljo, 8., novembra, ob 20.15

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Film temelji na resnični zgodbi Janna Mardenborougha (Madekwe), mladega Britanca, ki večino prostega časa preživi ob igranju priljubljene avtomobilistične videoigre Gran Turismo in sanja o karieri profesionalnega dirkača. Njegovo življenje se nepričakovano spremeni, ko Nissanov marketinški strokovnjak Danny Moore (Bloom) organizira tekmovanje, ki najboljšim virtualnim dirkačem ponudi priložnost za prestop na prave dirkalne steze. Jann se uvrsti v zahteven program usposabljanja, kjer ga vodi nekdanji dirkač in neizprosni trener Jack Salter (Harbour) ...

Gran Turismo. Koprod., 2023. Režija: Neill Blomkamp. Igrajo: Archie Madekwe, David Harbour, Orlando Bloom, Djimon Hounsou, Darren Barnet. Akc. film. 165 min.