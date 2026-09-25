TV namig: Stari rival, velik vložek: Slovenija s Poljsko za finale

Odbojka (M): Slovenija – Poljska, polfinale

TV SLO 2 v petek, 25. 4., ob 16.30

Slovensko odbojkarsko reprezentanco jutri čaka nova velika tekma. V polfinalu evropskega prvenstva se bo pomerila s Poljsko, eno najmočnejših reprezentanc na svetu in tekmecem, ki ga Slovenci zelo dobro poznajo.

Slovenija je v izločilnih bojih pokazala odlično formo. V osmini finala je s 3:0 odpravila Srbijo, nato pa v četrtfinalu s 3:1 premagala še Belgijo in se četrtič zapored uvrstila med najboljše štiri reprezentance na evropskem prvenstvu. Poljaki so bili na poti do polfinala prav tako zelo prepričljivi. V osmini finala so s 3:0 premagali Latvijo, v četrtfinalu pa z enakim rezultatom še Nemčijo.

Jutrišnji obračun ima tudi zanimivo zgodovinsko ozadje. Slovenija je Poljski na evropskih prvenstvih že večkrat prekrižala načrte, med drugim v polfinalih leta 2019 in 2021. Poljaki so se Slovencem oddolžili na zadnjem evropskem prvenstvu leta 2023, ko so jih v polfinalu premagali s 3:1 in pozneje osvojili naslov evropskih prvakov.

Ob 16.30 se začne studio tekma bo ob 17.00.