TV namig: Odisej pred Nolanovim Odisejem

Odisej

TV SLO 1 v soboto, 1. 8., ob 20.55

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Medtem ko je v kino prispela Odiseja Christopherja Nolana, si lahko na TV ogledate kultno adaptacijo Homerjeve pesnitve s Kirkom Douglasom kot Odisejem.

Po koncu krvave desetletne vojne Grkov in Trojancev se vsi ključni vojščaki vrnejo domov v svoja kraljestva, le Odisej, kralj Itake, s svojimi vojščaki tava po morju in prestaja mnoge pustolovščine, nevarnosti in skušnjave. Medtem ga na domačem otoku že leta čakata žena Penelopa in sin Telemah, ki je odrasel brez očeta. Oba se z zvijačami upirata številnim nasilnim in pohlepnim moškim, ki plenijo njihovo premoženje in želijo zasesti Odisejev prestol. Eden od Penelopinih spretnejših snubcev, Antinoos, bi se še posebej rad poročil z njo. Tik pred njuno poroko na Itako končno stopi Odisej.

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Film sodi v italijanski žanr filmov »peplum«, ki so dobili tudi oznako »meči in sandali«, ker so bili pretežno postavljeni v antično dobo. Odisej v režiji Maria Camerinija velja za enega kultnih peplumov. V restavrirani različici – še posebej v atmosferičnih prizorih pri čarovnici Kirki – do izraza pride čarobna fotografija v technicolorju. Ta skupaj s kostumografijo in sredozemskimi lokacijami prispeva k razkošnemu videzu filma, ki je sicer močno skrajšana priredba bolj kompleksne Homerjeve pesnitve.

Ulisse. Koprod., 1954. Režija: Mario Camerini. Igrajo: Kirk Douglas, Silvana Mangano, Anthony Quinn, Rossana Podestà, Franco Interlenghi. Pust. film. 100 min.