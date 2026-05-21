TV namig: Ljudje, ki si drznejo misliti drugače

Odkrivatelji

Dokumentarec meseca gledalce popelje v svet ljudi, ki si drznejo misliti drugače. Znanstveniki, umetniki in oblikovalci razkrivajo svoje ustvarjalne procese ter principe, s katerimi odkrivajo nevidne, a ključne plasti našega sveta – od najglobljih sledi preteklosti do najmanjših delcev materialnosti in oddaljenih vesoljskih pojavov.

Film povezuje raznolike posameznike, ki jih druži intuicija, radovednost in pogum stopiti onkraj ustaljenih okvirov: Klara Debeljak, vizualna umetnica in raziskovalka; Tomaž Grom, glasbenik; prof. mag. Tanja Pak, vizualna umetnica in oblikovalka; Miran Pešić - Pešo, oblikovalec lesa; prof. dr. Tomaž Prosen, teoretični fizik in raziskovalec kvantne dinamike; dr. Ivan Šprajc, arheolog; Matic Veler, modni oblikovalec; ter prof. dr. Danilo Zavrtanik, raziskovalec astrofizike.

Odkrivatelji je film o procesu odkrivanja – in o ljudeh, ki svet vidijo dlje, globlje in drugače.

Slo., 2026. Režija: Boštjan Vrhovec. Dok. film. 55 min.