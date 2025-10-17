TV namig: Okus strasti – nežna francoska romanca. Ne glejte na prazen želodec!

Okus strasti

TV SLO 2 v petek, 17. 10., ob 20.05

La passion de Dodin Bouffant. Fr., 2023. Režija: Tran Anh Hung. Igrajo: Juliette Binoche, Benoît Magimel, Emmanuel Salinger, Patrick d'Assumçao, Galatéa Bellugi. Drama. 135 min.

Pred letošnjim ljubljanskim filmskim festivalom se začenja cikel filmov iz preteklih Liffov. Prvi film je ljubezensko pismo (francoski) gastronomiji, ki preraste v odo življenju z vsemi njegovimi preprostimi – in malo manj preprostimi – užitki.

Piše se leto 1885. Kuharska mojstrica Eugénie (Juliette Binoche) na idiličnem francoskem podeželju že dvajset let kuha za znamenitega sladokusca Dodina (Benoît Magimel). Skupaj ustvarjata jedi, ki zadovoljijo celo najbolj razvajene brbončice. Medsebojno občudovanje sčasoma preraste v romantično razmerje, toda Eugénie je rada svobodna, zato se ne želi poročiti. Nekega poletnega dne pa se Dodin odloči, da bo prvič kuhal za svojo ljubljeno … Ne priporočamo ogleda na prazen želodec.

Vikendova ocena: 5 (od 5)