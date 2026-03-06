TV namig: Znate skuhati kislo župo?

Okusi Slovenije: Kisla župa, kuharska oddaja

TV SLO 1 v petek, 6. 3., ob 16.30

V kuharski seriji Okusi Slovenije bodo gledalci v družbi kuharja Manuela Časarja spoznali slovensko kulinariko na povsem nov način. V enajstih epizodah bo Manuel predstavil tradicionalne jedi iz različnih slovenskih pokrajin, pripravil pa jih bo na svoj, sodoben način.

Tako bodo gledalci lahko Prekmurje spoznali skozi repo, dodole in prekmursko gibanico, Štajersko skozi kislo juho in pohorsko omleto, Dolenjsko skozi matevž in belokranjsko pogačo. Notranjska bo predstavljena z orehovo potico in štruklji, Gorenjska pa z ajdovo kašo, kranjsko klobaso in blejsko kremno rezino. Primorska si bo zaslužila posebno zgodbo skozi pripravo idrijskih žlikrofov z drobljencem in jote.

Priprava tradicionalnih jedi na moderen način je najboljši način, da pristna slovenska kuhinja prevzame nove generacije.