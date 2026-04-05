TV namig: Okusi velike noči s kuharjem, etnologom, kapucinom in kulinarično strokovnjakinjo

Doživetje praznika: Okusi velike noči s katoličani

TV SLO 1 v nedeljo, 5. 4., ob 20.00

Mojca Mavec se bo podala v raziskovanje pomena največjega krščanskega praznika skozi okus, zgodbo in srečanja. Velika noč že stoletja združuje družine ob skupni mizi in prinaša skupnosti sporočilo upanja in veselja.

V studiu bo kuhar Kristjan Kitner poustvaril jedi, ki nosijo spomin na velikonočno dediščino slovenskih krajev. Od preproste postne juhe aleluje, ki simbolizira konec posta, do prazničnih jedi iz šunke, jajc in kruha, ki jih v podobni obliki pod različnimi imeni poznajo v številnih slovenskih krajih od Bele krajine do Gorenjske, in pomladnih jedi z beluši, pirhi in hrenom. Oddajo zaokroži sladica iz orehove potice, pripravljena na sodoben način.

Ob praznični mizi se razvije živahen pogovor z gosti: etnologom dr. Ambrožem Kvartičem, ki razkriva pomen praznovanja in z njim povezanih simbolov, kulinarično ustvarjalko Matejo Delakorda, ki govori o tradiciji in sodobnih pristopih v praznični kuhinji, ter kapucinom bratom Jožetom Smukavcem, ki osvetli duhovno sporočilo velikonočnega tridnevja.

Oddajo popestri tudi prispevek s terena, kjer voditeljica Uršula Vratuša Globočnik obišče soustvarjalce Škofjeloškega pasijona, ene najdragocenejših oblik slovenske nesnovne kulturne dediščine in v gostilni Starman obudi spomin na še eno staro jed, loško medlo

Slo., 2026. Vodi: Mojca Mavec. Dokumentarna oddaja. 55 min.