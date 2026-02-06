TV namig: več slovesnosti, dva ognja in ena Mariah Carey

Zimske olimpijske igre Milano-Cortina 2026: Otvoritvena slovesnost

TV SLO 2 v petek, 6. 2., ob 19.55

Odprtje letošnjih zimskih olimpijskih iger, ki jih gostita Milano in Cortina d'Ampezzo, bo potekalo pod geslom »harmonija«. Tudi olimpijski ogenj bo tokrat gorel na dveh različnih lokacijah. Ognjena posoda, v kateri bo gorel olimpijski ogenj, bo poklon italijanskemu renesančnemu umetniku Leonardu Da Vinciju. Prav tako bodo predstavili tudi hkratna praznovanja in dogodke zunaj stadiona San Siro – v Cortini, Livignu in drugih olimpijskih središčih, kar bo dalo otvoritvi prav posebno »večdimenzionalno« naravo.

Na odprtju bo nastopila Mariah Carey, poleg nje pa še tenorist Andrea Bocelli in italijanska pevka Laura Pausini. Za kulturni program bodo poskrbeli še igralci Pierfrancesco Favino, Sabrina Impacciatore in Matilda De Angelis.

