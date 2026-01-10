TV namig: Največje drame, presenečenja in razočaranja olimpijskih iger

Vse naše igre, predolimpijska oddaja

TV SLO 1 v soboto, 10. 1., ob 20.00

Oddaja, katere avtor je Bojan Krajnc, predstavlja olimpijske kandidate in se posveča zadnjim dvanajstim ZOI, na katerih so slovenski športniki osvojili 28 medalj.

V studiu bodo gostili štiri generacije olimpijcev, od Lake Placida 1980 do Pekinga 2022. Mojca Mavec bo predstavila zgodovino olimpijskih prizorišč, Katarina Meglič pripravlja največje drame, presenečenja in razočaranja z ZOI, Slavko Jerič in Toni Gruden poročata o zadnjih dogodkih, povezanih z igrami v Italiji.

Na prizoriščih tekem svetovnega pokala se bodo športni novinarji pogovarjali s favoriti za medalje. Studijski bend bo preigraval uspešnice posameznih obdobij, od osemdesetih do danes, kot vokalisti bodo nastopili nekateri najboljši pevci in pevke. V vsaki oddaji bomo videli tudi nekaj olimpijskih skečev in ventrilokvistko Lucijo Ćirović.

Slo., 2026. Režija: Tina Novak. Vodi: Aleš Smrekar. Športno-zabavna oddaja. 75 min.