TV namig: Ko 20.000 ljudi gleda pretep in ne migne s prstom

Opazovanje

TV SLO 1 v soboto, 25. 10., ob 22.50

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Mlada reševalka Lara skuša ugotoviti, zakaj prejema skrivnostne videoposnetke zločina, ki ga je v živo spremljala na facebooku, na njih pa se nenadoma pojavljajo še različni drugi opazovalci dogodka.

Dolge priprave na film so na platnu obrodile pristne in prepričljive odnose, tako med reševalci, kot tudi družinske, med Laro in njeno sestro. Film odpira aktualna vprašanja osebne odgovornosti, vlogo opazovalcev, empatije in nasilja v digitalnem svetu. Na Festivalu slovenskega filma je film prejel več nagrad, med drugim je Diana Kolenc dobila vesno za najboljšo glavno žensko vlogo. Diana bo pred filmom gostja v oddaji Televizorka.

Slovenija, 2023. Režija: Janez Burger. Igrajo: Diana Kolenc, Jure Henigman, Natasa Keser, Pavle Ravnohrib, Blaz Setnikar. Drama. 90 min.